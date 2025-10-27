بالصور .. خلايا النحل بالطائف تستعد للهجرة التهامية مع حلول موسم "البيات الشتوي"

وأوضح النحال سالم بن معيض أن الاستعدادات تشمل فحص الخلايا بدقة للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض والطفيليات، وتهيئة مواقع الوصول في الأودية لضمان توفر مصادر الرحيق والمياه، مبينًا أن عملية النقل تتطلب تنسيقًا مسبقًا يشمل متابعة الأحوال الجوية وتجهيز وسائل النقل المناسبة والحفاظ على درجات حرارة مستقرة داخل الصناديق حتى تصل الخلايا في حالة نشطة وجاهزة للإنتاج.