بالصور .. خلايا النحل بالطائف تستعد للهجرة التهامية مع حلول موسم "البيات الشتوي"

مع حلول موسم "البيات الشتوي"، يبدأ مربو النحل في محافظة الطائف استعداداتهم للرحلة السنوية صوب تهامة الدافئة، في انتقال موسمي يهدف إلى إعادة تنشيط الخلايا وتقويتها قبل برودة الشتاء، مستفيدين من تنوع المراعي النباتية الممتدة على سلسلة جبال السروات.
وتُعرف هذه الرحلة بين النحالين باسم "رحلة الشتاء"، وتُعد من أقدم الأنماط الزراعية البيئية المرتبطة بمواسم الإزهار، حيث تُنقل الخلايا عبر الشاحنات من مرتفعات: الشفا والهدا ووادي محرم والصفا والشريّف والغديرين وغيرها إلى وديان تهامة الغنية بأشجار السدر والطلح والعرفج والعوسج، إيذانًا ببدء موسم جديد من التكاثر وإنتاج العسل عالي الجودة.
وأوضح النحال سالم بن معيض أن الاستعدادات تشمل فحص الخلايا بدقة للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض والطفيليات، وتهيئة مواقع الوصول في الأودية لضمان توفر مصادر الرحيق والمياه، مبينًا أن عملية النقل تتطلب تنسيقًا مسبقًا يشمل متابعة الأحوال الجوية وتجهيز وسائل النقل المناسبة والحفاظ على درجات حرارة مستقرة داخل الصناديق حتى تصل الخلايا في حالة نشطة وجاهزة للإنتاج.
من جانبه، وصف المهتم بالثقافة النحلية أحمد أبو زجرة، تهامة الطائف بأنها "جنة غذائية لخلايا النحل" لما تمتاز به من تنوع نباتي يجعلها بيئة مثالية لتغذية النحل وتجديد نشاطه، مؤكدًا أن متابعة مواسم الإزهار بدقة أسهمت في استمرار الإنتاج ورفع جودة العسل المحلي، فضلًا عن دعم استدامة سلالات النحل وتكاثرها خلال الموسم الشتوي.