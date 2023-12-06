تعاونٌ بين "مرسيدس بنز" و"بن غاطي للتطوير" لإنشاء برج سكني فاخر في وسط دبي.. أيقونة معمارية

وأضافت "سيجر": تعد شركة "بن غاطي" العقارية، بفضل سنوات خبرتها العديدة في مجال التطوير العقاري، الشريكَ المثالي لنا. ولا شك أن هدفنا من إنشاء أول برج سكني عقاري يحمل علامتنا التجارية، هو تطوير منشآت جديدة جذابة ترث جوهر علامتنا التجارية وتمنح عملاءنا حيزًا للإقامة والاسترخاء والاستمتاع بأجواء المنزل الرحب.