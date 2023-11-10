شاهد.. وزراء "الإعلام" و"التجارة" و"الصناعة" يزورون "واحة الإعلام 4" بقمم الرياض الثلاث

شهدت "واحة الإعلام 4" المصاحبة لأحداث استضافة السعودية القمم الثلاث (القمة السعودية-الإفريقية، والقمة العربية غير العادية، والقمة الإسلامية الاستثنائية) زيارة وزراء الإعلام والصناعة والتجارة.
وتفصيلاً، زار وزير الإعلام سلمان الدوسري، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، مقر واحة الإعلام في أول أيام انطلاقتها.
ورصدت "سبق" أمس الجمعة جولة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على الأجنحة المشاركة في الواحة، التي تستعرض الإنجازات التنموية الكبرى في السعودية.
وتضم الواحة أكثر من 30 مشروعًا تحوليًّا، بمشاركة كل من وزارة الرياضة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهيئة تطوير منطقة عسير، وشركة الدرعية، والصندوق السعودي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، ومشروع المسار الرياضي ومبادرة كنوز، وشريك التفعيل الثقافي المعهد الملكي للفنون التقليدية، وشريك الضيافة شركة جاهز.
كما التقى وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي بعض الإعلاميين المشاركين في تغطية القمم، واختتم جولته بزيارة "مسرح الواحة"، إحدى المناطق الجديدة التي تم استحداثها في الواحة، الذي يستضيف جلسات حوارية عدة في عدد من الموضوعات التي ترتبط بالقمم التي تستضيفها السعودية. كما كان من ضمن زوار "واحة الإعلام" أمس رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران.
يُذكر أن "واحة الإعلام" في نسختها الرابعة التي تقيمها وزارة الإعلام على مساحة 18 ألف م2 في الدرعية بالعاصمة الرياض، خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري، تتيح الفرصة للزائر لخوض تجربة متكاملة، يمرُّ خلالها على جميع أقسام الواحة التي تخاطب عقله وحواسه وعواطفه؛ ليشعر بأنه يزور تلك المشروعات والمبادرات على أرض الواقع.
كما توفر الواحة الإعلامية مساحة مجهزة بالتقنيات اللازمة للإعلاميين؛ لممارسة أعمالهم ضمن بيئة تفاعلية، تمكِّنهم من تغطية القمم (السعودية-الإفريقية، والقمة العربية، والقمة الإسلامية)، وتعزيز الزخم الإعلامي للمبادرات والإعلانات المواكبة للقمم الثلاث في مختلف المنصات الإعلامية المحلية والدولية.