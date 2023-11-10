شاهد.. وزراء "الإعلام" و"التجارة" و"الصناعة" يزورون "واحة الإعلام 4" بقمم الرياض الثلاث

كما التقى وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي بعض الإعلاميين المشاركين في تغطية القمم، واختتم جولته بزيارة "مسرح الواحة"، إحدى المناطق الجديدة التي تم استحداثها في الواحة، الذي يستضيف جلسات حوارية عدة في عدد من الموضوعات التي ترتبط بالقمم التي تستضيفها السعودية. كما كان من ضمن زوار "واحة الإعلام" أمس رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران.