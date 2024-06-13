حاج فلسطيني يصف مشاعره وحفاوة الاستقبال الذي تلقاه

وصف الحاج الفلسطيني "رائد جبارة" (55 سنة)، من قلقيلية، مشاعره بعد حصوله على فرصة الحج هذا العام ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين، قائلاً: "طيلة عشر سنوات كنت أتقدم بطلب قبول، ونظرًا لمحدودية الأعداد لم تسنح لي الفرصة، إذ كانت الأعداد محدودة لأسر الشهداء والجرحى"، وأردف: "أخي جريح ومصاب بعجز كلي كامل، وتم اختياري بديلاً عنه والحمد لله".