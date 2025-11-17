"آل الشيخ" لسبق: توظيف 60 ألف مواطن ومواطنة بدعم القيادة

في خطوة لافتة، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اكتمال توظيف 60 ألف مواطن ومواطنة خلال أربع سنوات، في أكبر مشروع توظيف تشهده الوزارة منذ تأسيسها، ضمن الخطة الوطنية للتوظيف.
وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في حديث خاص لـ"سبق": "هذا الإنجاز يُعد مفخرة عظيمة ودليلًا واضحًا على اهتمام القيادة الرشيدة بتمكين أبناء الوطن".
وأضاف: "أنهينا - بحمد الله - إجراءات توظيف 60 ألف موظف وموظفة في مدة وجيزة رغم بعض الصعوبات، وذلك بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة دقيقة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي واكب مراحل المشروع خطوة بخطوة".
وأوضح الوزير أن المشروع يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الكفاءات الوطنية، وخدمة بيوت الله، وتعزيز العمل الدعوي المؤسسي.
وشهد الوزير، اليوم الاثنين 26 جمادى الأولى 1447هـ، توقيع العقود الثمانية الأخيرة ضمن الخطة، في ديوان الوزارة بالرياض، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والإعلاميين، ليكتمل بذلك المشروع الذي بدأ فعليًا عام 1441هـ، قبل أن يتوقف مؤقتًا بسبب جائحة كورونا.
وأشار آل الشيخ إلى أن التوظيف تم وفق الاحتياج الفعلي للفروع، وجاء التوزيع العددي على النحو التالي:
الرياض: 11,368
مكة المكرمة: 10,087
المدينة المنورة: 4,290
جازان: 5,351
عسير: 7,679
القصيم: 5,805
المنطقة الشرقية: 3,038
الباحة: 2,287
تبوك: 1,959
الحدود الشمالية: 1,583
حائل: 3,072
الجوف: 2,525
نجران: 956
وأكد الوزير أن تمكين المرأة كان أحد ركائز المشروع، قائلًا: "المرأة أثبتت كفاءتها وتفوقها، بل وأدق عملًا من بعض الرجال. النظرة التي تحصر دور المرأة في المنزل هي نظرة ناتجة عن جهل عميق".
وأضاف أن المرأة أصبحت اليوم جزءًا أساسيًا في العمل الإداري والدعوي داخل الوزارة، وتسهم بفعالية في تحقيق الأهداف المؤسسية.
وفي تطور نوعي، كشف آل الشيخ أن الوزارة سهّلت إجراءات بناء المساجد أمام المحسنين، ما أسفر عن تلقي تبرعات تجاوزت 8 مليارات ريال خلال ست سنوات، دون أن تتحمل الدولة ريالًا واحدًا.
وقال: "هذا الرقم يعكس تفاني أبناء الوطن في دعم بيوت الله، ويؤكد نجاح الوزارة في تذليل العقبات أمام العمل الخيري".
من جانبه، عبّر الداعية عبدالعزيز المشرف، أحد الموظفين الجدد، عن فخره بالانضمام للوزارة، مؤكدًا أن دور الداعية يشمل نشر القيم الإسلامية وتعزيز الأخلاق والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.
وأشار آل الشيخ إلى أن الوزارة أطلقت برامج تدريبية نوعية للموظفين الجدد، ومبادرات تقنية لتعزيز الحوكمة وتحسين الخدمات المقدمة لمرتادي بيوت الله.
وفي ختام حديثه، رفع الوزير شكره للقيادة الرشيدة، سائلًا الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار.