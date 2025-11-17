محليات

"آل الشيخ" لسبق: توظيف 60 ألف مواطن ومواطنة بدعم القيادة

"آل الشيخ" لسبق: توظيف 60 ألف مواطن ومواطنة بدعم القيادة
تم النشر في

في خطوة لافتة، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اكتمال توظيف 60 ألف مواطن ومواطنة خلال أربع سنوات، في أكبر مشروع توظيف تشهده الوزارة منذ تأسيسها، ضمن الخطة الوطنية للتوظيف.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في حديث خاص لـ"سبق": "هذا الإنجاز يُعد مفخرة عظيمة ودليلًا واضحًا على اهتمام القيادة الرشيدة بتمكين أبناء الوطن".

وأضاف: "أنهينا - بحمد الله - إجراءات توظيف 60 ألف موظف وموظفة في مدة وجيزة رغم بعض الصعوبات، وذلك بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة دقيقة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي واكب مراحل المشروع خطوة بخطوة".

وأوضح الوزير أن المشروع يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الكفاءات الوطنية، وخدمة بيوت الله، وتعزيز العمل الدعوي المؤسسي.

توقيع العقود الأخيرة بحضور الوزير

وشهد الوزير، اليوم الاثنين 26 جمادى الأولى 1447هـ، توقيع العقود الثمانية الأخيرة ضمن الخطة، في ديوان الوزارة بالرياض، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والإعلاميين، ليكتمل بذلك المشروع الذي بدأ فعليًا عام 1441هـ، قبل أن يتوقف مؤقتًا بسبب جائحة كورونا.

توزيع الوظائف بحسب المناطق

وأشار آل الشيخ إلى أن التوظيف تم وفق الاحتياج الفعلي للفروع، وجاء التوزيع العددي على النحو التالي:

الرياض: 11,368

مكة المكرمة: 10,087

المدينة المنورة: 4,290

جازان: 5,351

عسير: 7,679

القصيم: 5,805

المنطقة الشرقية: 3,038

الباحة: 2,287

تبوك: 1,959

الحدود الشمالية: 1,583

حائل: 3,072

الجوف: 2,525

نجران: 956

تمكين المرأة.. ركيزة أساسية

وأكد الوزير أن تمكين المرأة كان أحد ركائز المشروع، قائلًا: "المرأة أثبتت كفاءتها وتفوقها، بل وأدق عملًا من بعض الرجال. النظرة التي تحصر دور المرأة في المنزل هي نظرة ناتجة عن جهل عميق".

وأضاف أن المرأة أصبحت اليوم جزءًا أساسيًا في العمل الإداري والدعوي داخل الوزارة، وتسهم بفعالية في تحقيق الأهداف المؤسسية.

8 مليارات ريال لبناء المساجد

وفي تطور نوعي، كشف آل الشيخ أن الوزارة سهّلت إجراءات بناء المساجد أمام المحسنين، ما أسفر عن تلقي تبرعات تجاوزت 8 مليارات ريال خلال ست سنوات، دون أن تتحمل الدولة ريالًا واحدًا.

وقال: "هذا الرقم يعكس تفاني أبناء الوطن في دعم بيوت الله، ويؤكد نجاح الوزارة في تذليل العقبات أمام العمل الخيري".

شهادات ميدانية وبرامج تطويرية

من جانبه، عبّر الداعية عبدالعزيز المشرف، أحد الموظفين الجدد، عن فخره بالانضمام للوزارة، مؤكدًا أن دور الداعية يشمل نشر القيم الإسلامية وتعزيز الأخلاق والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.

وأشار آل الشيخ إلى أن الوزارة أطلقت برامج تدريبية نوعية للموظفين الجدد، ومبادرات تقنية لتعزيز الحوكمة وتحسين الخدمات المقدمة لمرتادي بيوت الله.

وفي ختام حديثه، رفع الوزير شكره للقيادة الرشيدة، سائلًا الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org