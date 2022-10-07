حذَّرتهم الرياض ثم حظرت النفط.. الدور السعودي في حرب 73 الذي صدم أمريكا وبريطانيا

الحدث التاريخي الذي يقترب من نصف قرن من الزمان أحدث صدمة سياسية واقتصادية في الدول الغربية الموالية لإسرائيل، وأدى إلى تضاعُف أسعار النفط 4 مرات، وجاء ردًّا حاسمًا على التدخل الأمريكي في حرب 73، وإطلاقها جسرًا جويًّا ضخمًا بعد مرور نحو أسبوع من الحرب؛ لإمداد إسرائيل بالأسلحة والعتاد في مواجهة الجيش المصري، الذي استطاع عبور قناة السويس، وتدمير خط بارليف المنيع، وإحداث خسائر هائلة في صفوف الإسرائيليين.