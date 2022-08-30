بـ 22 ألف ريال.. بيع صقرين في الليلة السادسة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

بيعَ اليوم صقران بقيمة 22 ألف ريال في الليلة السادسة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض)، بالتزامن مع معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، ويستمران حتى السبت المقبل.