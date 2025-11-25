المسند: غروبٌ يمتد 53 يومًا في أقصى شمال ألاسكا ولن تشرق الشمس حتى 16 يناير

أوضح أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، أن الشمس ستغرب اليوم في أقصى شمالي ألاسكا عند خط عرض 70 درجة شمالاً، ولن تشرق مجددًا إلا في 16 يناير، أي بعد 53 يومًا كاملة.