المسند: غروبٌ يمتد 53 يومًا في أقصى شمال ألاسكا ولن تشرق الشمس حتى 16 يناير

أوضح أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، أن الشمس ستغرب اليوم في أقصى شمالي ألاسكا عند خط عرض 70 درجة شمالاً، ولن تشرق مجددًا إلا في 16 يناير، أي بعد 53 يومًا كاملة.
وبيّن المسند أن كل من يشترك مع تلك المناطق في الموقع الجغرافي على دائرة عرض 70 درجة شمالاً تنسحب عليه هذه الظاهرة، مؤكدًا أنها من النتائج الطبيعية لاختلاف مواقع خطوط العرض وتأثيرها على طول الليل والنهار.
وأضاف أن ما يحدث في هذه المناطق يُعد من السمات المناخية المرتبطة بموقعها الجغرافي، حيث تختلف ساعات الإضاءة بشكل كبير مقارنة بالمناطق الأقرب إلى خط الاستواء.