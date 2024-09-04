"التأمينات الاجتماعية" و"هيئة التأمين" توقّعان مذكرة تفاهم للتعاون لتقديم الخدمات والمنتجات التأمينية

وقَّعت المؤسسةُ العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، مذكرةَ تفاهم مع هيئة التأمين؛ بهدف التعاون في تقديم الخدمات والمنتجات التأمينية، وتطوير التعاملات الإلكترونية والرقمية المرتبطة بها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتطوير الأعمال بين المؤسسة والهيئة، بما يسهم في تعزيز رضا المستفيدين.
جاء ذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي المتخصّص في قطاع التقنية المالية "فنتك 24"، وقد مثّل المؤسسةَ في توقيع مذكرة التفاهم مساعدُ المحافظ للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني، فيما وقعها من طرف الهيئة المهندسُ ناجي الفيصل التميمي الرئيس التنفيذي.
وتهدف المذكرة لتنظيم العمل بين المؤسسة والهيئة، وتحديد المهام فيما يخص تبادل الخبرات وإقامة ورش العمل للاستفادة من التجارب والمشاريع الناجحة، والتوصل لآليات تساعد على تطوير عمليات التأمين ودعم الأعمال المشتركة بين الطرفين.
وسيعمل الطرفان على تعزيز التكامل في تقديم الخدمات والمنتجات التأمينية وتطوير الخدمات الإلكترونية والرقمية المرتبطة بذلك، بالإضافة إلى المشاركة والتعاون في إعداد الحملات التوعوية والمؤتمرات والندوات وورش العمل والملتقيات العلمية ذات العلاقة بالتأمين، والتنسيق بشأن أي مبادرات مستقبلية ذات صلة.
وتأتي هذه الجهود في إطار سعي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتعزيز التعاون المشترك مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة؛ بهدف تحقيق التكامل الفعال بين أنظمتها، وتحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمستفيدين، وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.