"التأمينات الاجتماعية" و"هيئة التأمين" توقّعان مذكرة تفاهم للتعاون لتقديم الخدمات والمنتجات التأمينية

وقَّعت المؤسسةُ العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، مذكرةَ تفاهم مع هيئة التأمين؛ بهدف التعاون في تقديم الخدمات والمنتجات التأمينية، وتطوير التعاملات الإلكترونية والرقمية المرتبطة بها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتطوير الأعمال بين المؤسسة والهيئة، بما يسهم في تعزيز رضا المستفيدين.