"فصول ورموز وأصول وتحت البيرق".. هكذا ستحتفي "الثقافة" بيوم العَلَم

وتشتمل الفعاليات التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، على "معرض العَلَم" الذي يروي حكاية العلم عبرَ ثلاثة قرون، متضمناً مراحل تطور العَلَم، وتاريخه، وعناصره، وبروتوكولات استخدامه، إلى جانب تسليط الضوء على رمزية بيرق العرضة، ودلالات لونه، والرمزية في تفاصيل الراية العظيمة التي تُرفرف بالتوحيد زهواً وفخراً، وبالسيف قوةً وحزماً، وينقسم المعرض إلى 4 مراحل تُحاكي وتسرد معلومات ثقافية وأعمالاً فنية، وهي: فصول، ورموز ودلالات، وأصول، وتحت البيرق .