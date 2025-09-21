متحف صقر الجزيرة يفتح أبوابه مجانًا ويحتفي باليوم الوطني بفعاليات مميزة

يشارك متحف صقر الجزيرة للطيران في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ95 عبر حزمة من الفعاليات المتنوعة، التي ستقام يوم 23 سبتمبر 2025م، ابتداءً من الساعة الرابعة مساءً وحتى العاشرة ليلًا، حيث تقرر فتح أبواب المتحف مجانًا أمام الزوار في هذه المناسبة الوطنية.
وتتضمن الفعاليات برامج مشوقة للأطفال، إلى جانب أنشطة حركية وتفاعلية مخصصة للزوار، إضافة إلى عروض عسكرية بالموسيقى العسكرية، والعرضة السعودية، وفقرات استعراضية أخرى.
وأكدت إدارة المتحف أن هذه المشاركة تأتي ضمن مبادرات القوات الجوية الملكية السعودية، بهدف الإسهام في الاحتفاء باليوم الوطني وتعزيز المشاركة المجتمعية في المناسبات الوطنية.