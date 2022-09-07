"مجموعة المهيدب" ضمن أفضل 20 بيئة عمل على مستوى الشرق الأوسط

احتفلت مجموعة المهيدب بانضمامها لقائمة أفضل 20 بيئة عمل على مستوى الشرق الأوسط، حيث تهدف القائمة للتعريف بأفضل بيئات العمل القادرة على استقطاب وتطوير الموارد البشرية، التي تسعى لتوفير بيئة عمل مثالية لموظفيها.
جرى ذلك خلال الحفل السنوي الذي أقامته منظمة Great Place To Work® والمتخصصة في تقييم بيئات العمل بمختلف الشركات على مستوى العالم وقياس مدى رضا موظفيها.
وفي هذا الصدد، علّق أشرف آل عيد نائب الرئيس للموارد البشرية بقوله "نحرص في مجموعة المهيدب على مواكبة التغييرات في سوق العمل المحلي والإقليمي، من خلال مراجعة وتطوير المزايا الوظيفية بشكل دائم، والحفاظ على بيئة عمل صحية إضافة لتفعيل قيم المجموعة لتكون مجموعة المهيدب دائماً الخيار الأول للعمل".
جدير بالذكر أن مجموعة المهيدب هي واحدة من أكبر الشركات متعددة الأنشطة في المملكة العربية السعودية، يقع مقرها الرئيس بالدمام ولها مكاتب في كل من الرياض وجدة.. تملك المجموعة محافظ استثمارية متنوعة في قطاعات البنى التحتية والعقار والمواد الغذائية والاستهلاكية والاستثمارات المالية.