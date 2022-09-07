"مجموعة المهيدب" ضمن أفضل 20 بيئة عمل على مستوى الشرق الأوسط

وفي هذا الصدد، علّق أشرف آل عيد نائب الرئيس للموارد البشرية بقوله "نحرص في مجموعة المهيدب على مواكبة التغييرات في سوق العمل المحلي والإقليمي، من خلال مراجعة وتطوير المزايا الوظيفية بشكل دائم، والحفاظ على بيئة عمل صحية إضافة لتفعيل قيم المجموعة لتكون مجموعة المهيدب دائماً الخيار الأول للعمل".