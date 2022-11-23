أطاح بـ82 مهربًا.. حرس الحدود يحبط تهريب 26.5 طن قات و671 كجم حشيش

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق: (نجران، وجازان، وعسير، والشرقية، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة)، أحبطت محاولات تهريب (26.5) طن من نبات القات المخدر، و(671) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(290.170) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
وقبضت على مهربيها، وعددهم (82) متهمًا، منهم (18) مواطنًا، و(64) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (34) من الجنسية الأثيوبية، و(30) من الجنسية اليمنية.
وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.