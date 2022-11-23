أطاح بـ82 مهربًا.. حرس الحدود يحبط تهريب 26.5 طن قات و671 كجم حشيش

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق: (نجران، وجازان، وعسير، والشرقية، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة)، أحبطت محاولات تهريب (26.5) طن من نبات القات المخدر، و(671) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(290.170) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.