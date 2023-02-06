"الزعاق": 3 مواسم تحتضن شدة الشتاء.. و"العقارب" لا يخلو من هجمات برد مباغتة

وأضاف الزعاق؛ نحن الآن في أول أسابيع موسم العقارب وهو موسم بداية الاعتدال، لكنه لا يخلو من هجمات برد مباغتة لذلك أسموه "العقرب"؛ لأن برده يلدغ الناس على حين غفلة من أمرهم، وأيامه 39 يوماً مقسمة على 3 نجوم.