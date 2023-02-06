"الزعاق": 3 مواسم تحتضن شدة الشتاء.. و"العقارب" لا يخلو من هجمات برد مباغتة

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن شدة الشتاء تحتضنها 3 مواسم مقسمة على 3 أشهر: المربعانية "شدة البرد أول ديسمبر"، والشبط والعقارب "نهاية شدة الشتاء آخر شهر فبراير".
وأضاف الزعاق؛ نحن الآن في أول أسابيع موسم العقارب وهو موسم بداية الاعتدال، لكنه لا يخلو من هجمات برد مباغتة لذلك أسموه "العقرب"؛ لأن برده يلدغ الناس على حين غفلة من أمرهم، وأيامه 39 يوماً مقسمة على 3 نجوم.
وأكمل، العامة يسمونه عقرب السم؛ لأن برده يقتل كما يقتل السم، وعقرب الدم؛ لأن برده يدمي ولا يقتل، وعقرب الدسم، لأنه يتواءم مع الربيع.
وتابع، يُقال "إذا دخلت العقارب ترى الخير قارب"، فخيرية العقارب تتسم بنهاية البرد القارس، وبداية انتشار الربيع، أولها موسم بذرة الست، وآخرها موسم لدغ العقرب.