شاهد.. إعلامي يكتب وصيته على الهواء مباشرة ويوثقها في منصة "ناجز"

كتب الزميل الإعلامي عبدالله الغنمي، مذيع برنامج الراصد على قناة الإخبارية، وصيته على الهواء مباشرة، ووثقها في منصة وزارة العدل "ناجز" خلال مدة زمنية لم تتجاوز الدقيقتين.
جاء ذلك في إطار الحديث عن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل، ومنها إتاحة توثيق الوصية عبر بوابة ناجز في خطوات ميسرة، والتي تغني طالب الخدمة عن زيارة كتابة العدل.
وأشار نائب المشرف العام على محفظة التوثيق بوزارة العدل، المهندس إبراهيم المحطب، إلى أن الخدمة الإلكترونية توفر الجهد والوقت على المستفيدين، وهي متاحة على مدار الساعة وفي جميع مناطق المملكة، مع سرعة عملية التوثيق وتبسيط الإجراءات في مدة زمنية قصيرة.
ولفت بأن وزارة العدل أنتجت 140 خدمة عدلية في قطاعات التنفيذ والقضاء والتوثيق في إطار التحولات الكبيرة التي تقوم بها الوزارة.
وكانت وزارة العدل أعلنت إطلاق خدمة توثيق وصية إلكترونياً عبر بوابة ناجز Najiz.sa؛ ما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين، ويغنيهم عن زيارة كتابة العدل.
وللاستفادة من الخدمة، بينت وزارة العدل أن الخدمة متاحة من خلال الدخول على بوابة ناجز، ثم اختيار خدمة توثيق وصية، ثم تقديم الطلب والمصادقة على الإرسال، ثم تدقيق الطلب من قبل الإسناد المركزي للتوثيق، ثم مصادقة الطلب من مقدم الطلب، ثم اعتماده من قبل كاتب العدل، وأخيراً صدور الوثيقة.
ويمكن للمستفيد طلب الإلغاء للوصية المعتمدة في أي وقت من خلال النظام نفسه.