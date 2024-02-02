"إغاثي الملك سلمان" يوزع 876 سلة غذائية في ولاية البحر الأحمر في السودان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 876 سلة غذائية للفئات النازحة في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفاد منها 4.475 فردًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.