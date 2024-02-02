"إغاثي الملك سلمان" يوزع 876 سلة غذائية في ولاية البحر الأحمر في السودان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 876 سلة غذائية للفئات النازحة في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفاد منها 4.475 فردًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.
ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
من ناحية ثانية، قدّمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 261 مستفيدًا، خلال الفترة من 3 حتى 9 يناير 2023م.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 23 مريضًا، وعيادة الطوارئ 95 فرداً، وعيادة الباطنية 133 مستفيداً، وعيادة الصحة الإنجابية 8 حالات، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.
وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 49 مريضاً، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات، كما تم صرف الأدوية لـ 197 شخصاً، وراجع قسم الجراحة والتضميد 5 مرضى.
إلى ذلك، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والمياه للنازحين بمديرية رازح في محافظة صعدة، استفاد منها 142 فرداً، خلال الفترة من 7 حتى 13 يناير 2024م.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 38 مريضاً، وعيادة الحالات الطارئة 26 حالة، وعيادة الباطنية 63 مريضاً، وعيادة الصحة الإنجابية 15 حالة، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف 9 حالات.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع 42 مستفيداً من عيادة الخدمات التمريضية، وصُرفت الأدوية لـ 142 مريضاً، فيما جرى تنفيذ 4 أنشطة للتخلص من النفايات، وضخ 16.200 لتر من المياه.