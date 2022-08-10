الشركة السعودية المصرية للاستثمار تُوَقع اتفاقية مُلزِمة للاستحواذ على حصص أقلية في أربع شركات ريادية مصرية

وتتماشى هذه الصفقات مع استراتيجية الشركة السعودية المصرية للاستثمار التي تهدف إلى الاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في جمهورية مصر العربية؛ وذلك باعتبارها أحد أهم الأسواق الاقتصادية في قارة إفريقيا ومن أكثرها نموًّا في المنطقة؛ حيث تستهدف الشركة الاستثمار في عدة قطاعات رئيسية ومن ضمنها -على سبيل المثال لا الحصر- البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية، بالإضافة إلى الاستثمار في المشاريع الغذائية والزراعية والصناعية مثل الصناعات الدوائية وغيرها من الفرص الاستثمارية الجاذبة.