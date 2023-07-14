"الغذاء والدواء" تؤكد: لا وجود لأدلة علمية على أن "الأسبارتام" مُسبِّبة لمرض السرطان

وأوضحت الهيئة أن لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية أكدت اليوم أن "البيانات التي خضعت للتقييم لا تشير إلى وجود سبب كافٍ لتعديل نسبة الاستهلاك اليومي المحددة، التي تتراوح من 0 إلى 40 ملليجرامًا لكل كيلوجرام من وزن الجسم". مشددة على أنه آمن للاستخدام ضمن هذه الحدود، وتجاوز هذه الحدود يعادل استهلاك 9 إلى 14 علبة من المشروبات الغازية المحتوية على 200 أو 300 ملليجرام من "الإسبارتام" يوميًّا للشخص البالغ الذي يبلغ وزنه 70 كجم، على افتراض أنه لا يوجد هناك مدخول آخر من مصادر غذائية أخرى.