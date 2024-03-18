ومضات "جادة".. سلسلة وثائقية تُبرز شخصيات حملت أسماءها الطرق والشوارع

وجاءت فكرة البرنامج بتعريف المشاهد بهذه الشخصيات كمدحت شيخ الأرض، وهو طبيب وسياسي، رافق جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه-، كذلك الأمير تركي الأول الابن البكر للمؤسس، الذي يحمل اسمه أحد أشهر طرق العاصمة، أيضًا شارع الأمير محمد بن عثيمين بعنيزة كشخصية وعلامة أثرت المكتبة الدينية، وغيرها من الشخصيات التاريخية التي استطاع البرنامج التعريف بها.