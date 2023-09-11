الوطنية للإسكان NHC تستعرض أحدث مشاريعها الفاخرة "مريفة" في ضاحية خزام

استعرضت الوطنية للإسكان NHC أحدث مشاريعها الفاخرة مشروع "مريفة" والذي يتميز بمزايا فاخرة في ضاحية خزام الواقعة شمال العاصمة الرياض، حيث يأتي ضمن خطط توفير منتجات سكنية نوعية في سعيها لزيادة المعروض العقاري وتوفير العديد من الخيارات السكنية للمواطنين وتلبية احتياج جميع المدن بالمملكة ، وذلك على هامش معرض سيتي سكيب أكبر حدث متخصص بالعقار في العالم.
ويمتد مشروع "مريفة" على مساحة إجمالية تتجاوز 77 ألف مترٍ مربعٍ ضمن ضاحية خزام، والذي سيوفر 220 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع "فيلا"، تتميز بتصاميم عصرية فاخرة وخيارات متنوعة بمساحات تتراوح ما بين 350-471 م2، وفق أعلى معايير الفخامة والجودة وذلك ضمن بيئة سكنية تقدم كافة الخدمات من مساحات متنوعة ومسارات دخول وخروج خاصة ومرافق ترفيهية بالإضافة إلى نوادٍ رياضية للرجال والنساء لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بتطلعاتهم .
وتعد ضاحية خزام أحد أكبر الضواحي السكنية بالمملكة، حيث تمتد على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 30 مليون م2، وتتكامل فيها الخدمات والمرافق كالمساجد والمرافق التعليمية والصحية والترفيهية، والنوادي الرياضية وحضانات الأطفال والمرافق التجارية، وذلك ضمن مجتمعات متكاملة تتيح لسكانها الوصول المباشر لكافة الخدمات عبر مسارات آمنة مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية.
كما تحتضن ضاحية خزام ثاني أكبر حديقة في المملكة بعد حديقة الملك سلمان بمساحة 4.5 ملايين متر مربع تمتد بشكل طولي لتغطي كافة أنحاء الضاحية، وهذا يساهم في تعزيز الترابط بين السكان وتمكنهم من الاستمتاع بالطبيعة، لتقدم نمط حياة صحي ومميز في شمال مدينة الرياض.
ويُشار إلى أنه يمكن تسجيل الاهتمام بالوحدات السكنية في مشروع مريفة والاطلاع على كافة الخيارات، من خلال زيارة معرض سيتي سكيب والذي يُقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال العاصمة الرياض
وتستهدف الشركة ضخ المزيد من المشاريع المستقبلية وبناء مجتمعات سكنية تمثل نموذجًا رائدًا للتطوير العقاري في المملكة، حيث تقوم بتخطيط وتطوير أراضي الضواحي السكنية، ليتم تنفيذها بالشراكة مع نخبة من المطورين العقاريين، وذلك بهدف توفير آلاف الوحدات السكنية في مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية.
الجدير بالذكر الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى توفير خيارات سكنية متنوعة ذات طابع حضري وبتصاميم مميزة وعصرية، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.