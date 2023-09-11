الوطنية للإسكان NHC تستعرض أحدث مشاريعها الفاخرة "مريفة" في ضاحية خزام

ويمتد مشروع "مريفة" على مساحة إجمالية تتجاوز 77 ألف مترٍ مربعٍ ضمن ضاحية خزام، والذي سيوفر 220 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع "فيلا"، تتميز بتصاميم عصرية فاخرة وخيارات متنوعة بمساحات تتراوح ما بين 350-471 م2، وفق أعلى معايير الفخامة والجودة وذلك ضمن بيئة سكنية تقدم كافة الخدمات من مساحات متنوعة ومسارات دخول وخروج خاصة ومرافق ترفيهية بالإضافة إلى نوادٍ رياضية للرجال والنساء لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بتطلعاتهم .