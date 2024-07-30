"أمير تبوك" يكرّم "الذيابي" بعد انتهاء رئاسته للجامعة

أقام الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، حفل تكريم للدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، بمناسبة انتهاء فترة رئاسته للجامعة، بحضور الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.
وقال أمير منطقة تبوك، خلال الحفل الذي أقامه بالقصر الحكومي، مساء أمس: إن هذه الليلة هي ليلة فيها الشعور مختلط ما بين الحزن على فراق الدكتور عبدالله الذيابي، الذي تعوّدنا منه دماثة الخلق والعمل الجاد والمميز بجامعة تبوك، وما بين الفرح بأن الجامعة -ولله الحمد- مستمرة وستستمر بقيادة الدكتور عبدالعزيز الغامدي، الذي ندعو له بالتوفيق، وسيلقى ذات الدعم الذي وجده الدكتور عبدالله مني ومن زملائي ومن جميع أبناء المنطقة، ومثلما تعلمون فإن جامعة تبوك ليست مقتصرة على مدينة تبوك فحسب، بل في جميع المحافظات، موجهاً الحديث للدكتور الذيابي، قائلاً: "يلازمني شعور وكما تعرف يا دكتور عبدالله بأن خطابكم الآن لن يكون الأخير، بل سنسمعك -بمشيئة الله- في مناسبات أخرى، لأن الرجال الذين مثلك قد خدموا بلادهم بإخلاصٍ، وعليه فإن بلادهم تحتاج إليهم في مواقع مختلفة، وأنا فخور بعملي معك ومتأكد أن إخواني وأخواتي منسوبي الجامعة سيفتقدونك، لكنهم سيجدون إن شاء الله في الدكتور عبدالعزيز، خير خلف لخير سلف، ونحن في منطقة تبوك مثلما ذكرت لك سابقاً: مكانك بيننا موجود ليس في الجامعة فقط؛ بل في أماكن أخرى تخدم المنطقة -بمشيئة الله-، ونكرّر الشكر لك مرةً أخرى متمنين لكم ولأسرتكم التوفيق والنجاح في حياتكم الجديدة، وهي سنة الحياة فالإنسان يعمل وعندما ينتهي عمله يتحوّل لحياة أخرى ستكون -بإذن الله- مليئة بالنجاحات على جميع المستويات، لكن لا تنس بلادك وأسرتك فجميعهم بحاجة إليك".
وقدّم أمير المنطقة، الشكر للجميع على حضورهم المميز لهذه المناسبة، سائلا الله -العلي القدير- أن يديم على وطننا أمنه واستقراره، وأن يكون دائما في عزٍ ورخاءٍ ونماءٍ في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-.
واستذكر الأمير فهد بن سلطان البدايات التي كان عليها التعليم الجامعي بمنطقة تبوك إبّان توليه الإمارة فيها، قائلاً: "لقد أتيت إلى المنطقة حينها، ولم يكن بها سوى كلية واحدة، وهي كلية المعلمين، واليوم -والله الحمد- أصبح لدينا جامعات وكليات، وستكون هناك جامعات أكثر، وأصبح التعليم الجامعي في كل محافظة للنساء والرجال، وهذا أكبر نجاح يشعر به الإنسان الذي يرى البشر وتطورهم أهم من تطوّر الآلة وأي مجال حضاري، فالأساس هم البشر الذين يصلون ببلادهم إلى أعلى وأفضل المستويات.
وكان الحفل الخطابي المُعد بهذه المناسبة قد بدأ بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، ثم ألقى الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الشريف، كلمة بالنيابة عن أهالي المنطقة، أثنى في مستهلها على الدور الكبير الذي بذله الدكتور الذيابي في خدمة أبنائه وبناته من طلاب وطالبات جامعة تبوك وخريجيها طوال فترة رئاسته للجامعة، وعلى الدور الريادي الذي بذله للنهوض بالمنظومة التعليمية والعلمية فيها.
وقال: "لقد عايشتم البدايات في جامعة تبوك، وأسهمتم في وضع الخطط الإستراتيجية التي تنطلق من الأهداف الوطنية لدولتنا العظيمة، لتحتل الجامعة المراكز المتقدمة في تصنيف الجامعات السعودية والعالمية، وأضحت من الجامعات التي يشار إليها بالبنان في ظل رعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- ومتابعة وتوجيهات الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الذي وضع التعليم بمنطقة تبوك أول اهتماماته فدعم وشارك وحفّز ووضع الجوائز وكرّم المتفوقين حتى أصبح أبناء تبوك الحاصلون على جوائزها يتبوؤون أعلى المناصب القيادية في هذا الوطن المعطاء بقيادته الحكيمة وإنسانه الشامخ".
بعدها ألقى الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، كلمة نوّه فيها بالدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- لقطاع التعليم العالي انطلاقاً من أهمية دوره الحيوي في تحقيق أهداف التنمية، منوّهاً في ذات الصدد بالدعم الذي وجده من أمير منطقة تبوك، قائلاً: "لقد كانت توجيهاتكم نبراساً أستنير به، ودعمكم دافعاً للعطاء والعمل، وتمكينكم محفزاً للتميز والإتقان لي ولزملائي، فقد أسستم في هذه المنطقة بيئة محفزة هي سر نجاح أي مسؤولٍ يكلف بالعمل فيها، مقدماً الشكر لنائب أمير منطقة تبوك، ولزملائه، وزميلاته، من منسوبي الجامعة، ولأهالي المنطقة، سائلا الله -العلي القدير- التوفيق والسداد لرئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالعزيز بن سالم الغامدي.
وفي ختام الحفل، قدّم أمير منطقة تبوك، هدية للدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، عبارة عن مجسم لمبنى إمارة منطقة تبوك؛ تكريماً منه لجهوده، عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء.
حضر حفل التكريم وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، ورئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالعزيز بن سالم الغامدي، ورؤساء المحاكم ومشايخ القبائل، ومديرو الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وأهالي المنطقة.