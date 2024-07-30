"أمير تبوك" يكرّم "الذيابي" بعد انتهاء رئاسته للجامعة

وقال أمير منطقة تبوك، خلال الحفل الذي أقامه بالقصر الحكومي، مساء أمس: إن هذه الليلة هي ليلة فيها الشعور مختلط ما بين الحزن على فراق الدكتور عبدالله الذيابي، الذي تعوّدنا منه دماثة الخلق والعمل الجاد والمميز بجامعة تبوك، وما بين الفرح بأن الجامعة -ولله الحمد- مستمرة وستستمر بقيادة الدكتور عبدالعزيز الغامدي، الذي ندعو له بالتوفيق، وسيلقى ذات الدعم الذي وجده الدكتور عبدالله مني ومن زملائي ومن جميع أبناء المنطقة، ومثلما تعلمون فإن جامعة تبوك ليست مقتصرة على مدينة تبوك فحسب، بل في جميع المحافظات، موجهاً الحديث للدكتور الذيابي، قائلاً: "يلازمني شعور وكما تعرف يا دكتور عبدالله بأن خطابكم الآن لن يكون الأخير، بل سنسمعك -بمشيئة الله- في مناسبات أخرى، لأن الرجال الذين مثلك قد خدموا بلادهم بإخلاصٍ، وعليه فإن بلادهم تحتاج إليهم في مواقع مختلفة، وأنا فخور بعملي معك ومتأكد أن إخواني وأخواتي منسوبي الجامعة سيفتقدونك، لكنهم سيجدون إن شاء الله في الدكتور عبدالعزيز، خير خلف لخير سلف، ونحن في منطقة تبوك مثلما ذكرت لك سابقاً: مكانك بيننا موجود ليس في الجامعة فقط؛ بل في أماكن أخرى تخدم المنطقة -بمشيئة الله-، ونكرّر الشكر لك مرةً أخرى متمنين لكم ولأسرتكم التوفيق والنجاح في حياتكم الجديدة، وهي سنة الحياة فالإنسان يعمل وعندما ينتهي عمله يتحوّل لحياة أخرى ستكون -بإذن الله- مليئة بالنجاحات على جميع المستويات، لكن لا تنس بلادك وأسرتك فجميعهم بحاجة إليك".