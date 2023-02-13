تقرير خليجي: 88% من المنشآت السعودية منحت زيادات لموظفيها في 2023

وأظهرت نتائج التقرير أن السعودية كانت الدولة الأعلى ضمن مجلس التعاون الخليجي في منح التعويضات والمزايا، كما كانت الأكثر استثمارًا في أنظمة التكنولوجيا خلال العام الماضي 2022 والمنشآت السعودية كانت الأعلى بالزيادات في دول الخليج والتي تراوحت ما بين 6% و10%، كما كانت أكثر من قدم المكافآت السنوية لموظفيهم بنسبة 83.1%، وهي نسبة أعلى بكثير من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي الذي سجل 62.7%.