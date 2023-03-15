تقلبات جوية وأمطار رعدية تصل لغزيرة في بعض المناطق ورياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة

وتشير آخر الخرائط الجوية الناتجة عن ما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية، إلى توقعات باندفاع كتلة هوائية باردة نسبيًّا لأجزاء من شمال المملكة وشمال الوسطى؛ بحيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة في مناطق: (الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وشمال المدينة المنورة، وصولًا لحائل)، وتصبح الأجواء باردة نسبيًّا في هذه المناطق، كما يُتوقع نشاط للرياح الشمالية الغربية تُصحَب بهبات قوية أحيانًا على أجزاء مختلفة من شمال ووسط وغرب المملكة، تثير الأتربة والغبار وبخاصة في المناطق الصحراوية.