تقلبات جوية وأمطار رعدية تصل لغزيرة في بعض المناطق ورياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة

تشير آخر القراءات الجوية إلى توقعات بتأثر المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء بتقلبات جوية تشمل فرص هطول أمطار رعدية على بعض المناطق، وانخفاضًا في درجات الحرارة، بالإضافة لنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.
وفي التفاصيل، يُتوقع أن تعبر جبهة هوائية شمال المملكة فجر وصباح اليوم تترافق بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة إجمالًا من الحدود الشمالية (عرعر وطريف)، والجوف، وحائل، والمدينة المنورة، وصولًا لمنطقة مكة المكرمة؛ بما فيها أحياء من مدينة جدة؛ وذلك بالتزامن مع احتمالية نشوء بعض السحب المحلية الماطرة جنوب الرياض.
وتشير آخر الخرائط الجوية الناتجة عن ما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية، إلى توقعات باندفاع كتلة هوائية باردة نسبيًّا لأجزاء من شمال المملكة وشمال الوسطى؛ بحيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة في مناطق: (الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وشمال المدينة المنورة، وصولًا لحائل)، وتصبح الأجواء باردة نسبيًّا في هذه المناطق، كما يُتوقع نشاط للرياح الشمالية الغربية تُصحَب بهبات قوية أحيانًا على أجزاء مختلفة من شمال ووسط وغرب المملكة، تثير الأتربة والغبار وبخاصة في المناطق الصحراوية.
ويتوقع مع ساعات ما بعد الظهر والمساء، أن تتكاثر كميات من السحب الركامية على أجزاء من محافظة حفر الباطن وشمال المنطقة الشرقية وبعض محافظات منطقة الرياض إداريًّا بما فيها العاصمة ونجران، وتترافق هذه السحب بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية أحيانًا وتساقط زخات من البرد في بعض الأوقات.
ومع حلول ساعات الليل، يُتوقع أن يكون الطقس باردًا في مختلف المناطق الشمالية وصولًا للقصيم، ولطيفًا في المناطق الوسطى، على أن يميل للبرودة في آخر الليل. ويُتوقع أن تضعف فرص الأمطار تدريجيًّا في أغلب المناطق مع بقاء الفرصة واردة لهطول أمطار رعدية على أجزاء محدودة إجمالًا من شرق منطقة الرياض إداريًّا والشرقية.