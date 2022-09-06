الجويسر: "تغير المناخ" ظاهرة عالمية.. واستراتيجيات علاجها تضمنتها رؤية 2030

أكد زياد بن عبدالعزيز الجويسر أن تغيُّر المناخ ظاهرة عالمية تفرض علينا توحيد الجهود والخبرات للمساهمة في حماية البيئة، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية عبر استخدام مواد صديقة للبيئة في المنتجات الصناعية والبلاستيكية، وخصوصًا أن التقديرات تشير إلى أن حجم النفايات بالمملكة يبلغ 53 مليون طن، والمملكة تقوم بإعادة تدوير نحو 10% فقط من المواد القابلة لإعادة التدوير، فيما يتم التخلص من 90% من المواد عن طريق الطمر؛ الأمر الذي يلحق ضررًا بالبيئة ويحدّ من الاستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير.