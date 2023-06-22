دوريات الأمن بمكة تضبط 3 مقيمين لترويجهم لحملات حج وهمية بغرض النصب والاحتيال

وتفصيلاً، حذّر الأمن العام من الاستجابة للإعلانات عبر مؤسسات ومكاتب غير نظامية وشبكات التواصل الاجتماعي عن أداء فريضة الحج عن الآخرين وحملات الحج الوهمية، وتأمين الأضاحي للحجاج وتوزيعها، وبيع أساور حاج، وتأمين وسائل نقل، وغيرها من الإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال، والإبلاغ عنها بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.