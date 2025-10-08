"تُصنِّفها إلى جسيمة وغير" "البلديات" تعتمد القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

وأوضحت أن الغرامات قد تصل إلى مليوني ريال في بعض المخالفات الجسيمة، وإلى مليون ريال في المخالفات الأخرى، حيث تُحتسب بناءً على نوع المخالفة، وتصنيف الأمانة أو البلدية، وحجم المنشأة، كما يُمنح مرتكبو المخالفات غير الجسيمة مهلة لتصحيح الوضع قبل إيقاع الجزاء، مبينة أن القواعد المحدثة نصّت على أن رصد المخالفات وتسجيلها يتم عبر وسائل الرصد الإلكترونية من خلال منصّتي "ممتثل" و"إيفاء" لضمان سرعة الإجراء، ودقة التوثيق، وشفافية المعالجة.