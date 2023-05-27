"حضري القصيم" يُجري المسوح الميدانية لـ4 آلاف أسرة

يُجري المرصد الحضري لمدن القصيم، المسوحات الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة لنحو أربعة آلاف أسرة، موزعة على أحياء مدينة حاضرة بريدة، بمتابعة أمين القصيم المهندس محمد المجلي.
ومن المقرر إجراء مقابلات شخصية مع المبحوثين من المواطنين والمقيمين، خلال الفترة المسائية "من بعد صلاة العصر إلى أذان العشاء"، في الأحياء المختارة، ويبدأ العمل في باقي مدن محافظات المنطقة تباعًا.
وينفّذ فريق عمل متخصص من أبناء وبنات الوطن، عملية المسح؛ إذ يحملون بطاقات تعريفية معتمدة من أمانة منطقة القصيم، حتى يسهل التعرف عليهم، وبمشاركة الجهات الأمنية.
وقال أمين المرصد الحضري لمدن القصيم المهندس محمد المجلي: عملية المسح تتم بأحدث الوسائل التكنولوجية؛ حيث أطلق المرصد الحضري تطبيق المسوح الميدانية على الأجهزة الذكية، الذي يزيد من فاعلية عملية المسح الميداني ودقتها. كما يساعد على الاحتفاظ بالبيانات بشكل آمن ودقيق.
وأضاف: ترجع أهمية المسح الاجتماعي الاقتصادي إلى توفير البيانات الخاصة بالأسر المعيشية التي يصعب الحصول عليها من الإدارات الحكومية، ومعرفة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأسر.
وأوضح أنه يتم على ضوئها إنتاج العديد من المؤشرات الحضرية الهامة التي تتيح لمتخذ القرار معرفة الأوضاع الراهنة للسكان.
وحثت أمانة منطقة القصيم، على المشاركة الفاعلة من جانب الأسر مع المرصد الحضري، آملة في استمرارها.