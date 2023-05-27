"حضري القصيم" يُجري المسوح الميدانية لـ4 آلاف أسرة

يُجري المرصد الحضري لمدن القصيم، المسوحات الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة لنحو أربعة آلاف أسرة، موزعة على أحياء مدينة حاضرة بريدة، بمتابعة أمين القصيم المهندس محمد المجلي.

ومن المقرر إجراء مقابلات شخصية مع المبحوثين من المواطنين والمقيمين، خلال الفترة المسائية "من بعد صلاة العصر إلى أذان العشاء"، في الأحياء المختارة، ويبدأ العمل في باقي مدن محافظات المنطقة تباعًا.