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"عش بصحة" تحدد وقت جلوس الطفل أمام شاشات التلفاز أو الأجهزة الإلكترونية

من عمر سنتين إلى 5 سنوات يجب ألا يزيد الوقت عن ساعة واحدة في اليوم

كشفت منصة "عش بصحة" عن الوقت المسموح لجلوس الطفل أمام شاشات التلفاز أو الأجهزة الإلكترونية.

وقالت المنصة: توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، بأنه فيما يتعلق بالطفل أقل من سنتين يُمنع استخدام الأجهزة الإلكترونية والجلوس أمام الشاشات، وفي عمر السنتين يُسمح ببعض الوقت مع أحد الوالدين.

وأضافت: من عمر سنتين إلى 5 سنوات يجب ألا يزيد الوقت عن ساعة واحدة في اليوم، مع وجود أحد البالغين لمساعدتهم على فهم ما يرونه.

وأردفت: من عمر 6 إلى 18 سنة يجب على الآباء وضع وقت معين بحيث لا يتجاوز ساعتين يوميًّا.

وتابعت المنصة: أكثر من 18 سنة لا يُنصح باستخدامها لأكثر من ساعتين يوميًّا.

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