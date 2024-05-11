"عش بصحة" تحدد وقت جلوس الطفل أمام شاشات التلفاز أو الأجهزة الإلكترونية

كشفت منصة "عش بصحة" عن الوقت المسموح لجلوس الطفل أمام شاشات التلفاز أو الأجهزة الإلكترونية.
وقالت المنصة: توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، بأنه فيما يتعلق بالطفل أقل من سنتين يُمنع استخدام الأجهزة الإلكترونية والجلوس أمام الشاشات، وفي عمر السنتين يُسمح ببعض الوقت مع أحد الوالدين.
وأضافت: من عمر سنتين إلى 5 سنوات يجب ألا يزيد الوقت عن ساعة واحدة في اليوم، مع وجود أحد البالغين لمساعدتهم على فهم ما يرونه.
وأردفت: من عمر 6 إلى 18 سنة يجب على الآباء وضع وقت معين بحيث لا يتجاوز ساعتين يوميًّا.
وتابعت المنصة: أكثر من 18 سنة لا يُنصح باستخدامها لأكثر من ساعتين يوميًّا.