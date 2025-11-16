اتفاقية تدريب بين المعهد العالي للسياحة والضيافة وW Riyadh – KAFD لتأهيل الكوادر الوطنية في قطاعي الضيافة وفنون الطهي

وقع المعهد العالي للسياحة والضيافة – فرع الرياض اتفاقية تدريب مع W Riyadh – KAFD، أحد العلامات الفندقية العالمية الفاخرة التابعة لـ مجموعة فنادق W، والواقع في مركز الملك عبد الله المالي (KAFD).
وبموجب هذه الاتفاقية، يتم تدريب 20 متدربًا ضمن دبلوم مشارك في فنون الطهي لمدة عام واحد، بالإضافة إلى 20 متدربًا آخرين ضمن برنامج إدارة الفنادق لمدة ستة أشهر. وتهدف هذه البرامج إلى تزويد المشاركين بالمهارات العملية والمعرفة المتخصصة وفقًا لأعلى المعايير الدولية في مجالي الضيافة وفنون الطهي.
وتأتي هذه الشراكة في إطار الالتزام المشترك بين المعهد العالي للسياحة والضيافة وW Riyadh – KAFD بدعم وتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة في مجالي السياحة والضيافة.