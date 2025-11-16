اتفاقية تدريب بين المعهد العالي للسياحة والضيافة وW Riyadh – KAFD لتأهيل الكوادر الوطنية في قطاعي الضيافة وفنون الطهي

وبموجب هذه الاتفاقية، يتم تدريب 20 متدربًا ضمن دبلوم مشارك في فنون الطهي لمدة عام واحد، بالإضافة إلى 20 متدربًا آخرين ضمن برنامج إدارة الفنادق لمدة ستة أشهر. وتهدف هذه البرامج إلى تزويد المشاركين بالمهارات العملية والمعرفة المتخصصة وفقًا لأعلى المعايير الدولية في مجالي الضيافة وفنون الطهي.