"غرفة جدة" تناقش قياس مؤشرات الاتجار بالأشخاص والتعرُّف على الضحايا

وأكّدت الورشة لأصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص المشاركين بالورشة، أنَّ جرائم الاتجار بالأشخاص تُعدُّ من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان على مستوى العالم، وتسلب حريته، وتهدر كرامته، وأن المملكة من خلال الأنظمة التي سنّتها والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي انضمّت إليها، ومذكرات التعاون الموقّعة مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة، عملت على بناء إطار نظامي ومؤسسي يكفل حماية جميع الأشخاص من هذه الجرائم دون تمييز، وتقديم المساعدة للضحايا.