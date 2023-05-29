"الإحسان لرعاية الإنسان" تتكفل بإيجار شقة وتأثيثها لأسرة سعودية متعففة بجدة

تكفلت جمعية الإحسان لرعاية الإنسان، بشقة مؤثثة لمدة سنتين لأسرة سعودية مكونة من أم وأب وثمانية أبناء منهم اثنتان من الإناث وستة من الذكور، والعائل لهذه الأسرة رجل كبير مسن مريض بالدرن هو واثنان من أبنائه وليس لديه قدرة على العمل وإعالة أبنائه.
وتم تسليم الأسرة عقد الإيجار لمدة سنتين، بالإضافة إلى مجموعة كوبونات غذائية لمدة سنة لتأمين احتياجاتهم الغذائية وتأمين مجموعة من كراتين المياه الصحية، كما قدمت الجمعية مجموعة من الهدايا والألعاب للأطفال ورب الأسرة.
وكانت الأسرة تسكن في أحد الأحياء العشوائية التي تمت إزالتها مما اضطرها إلى الانتقال لمسكن ضيق وصغير ولفترة مؤقتة لعدم قدرتهم على تحمل قيمة الإيجار أو الفواتير.
وواجهت الأم مشاكل اجتماعية ونفسية وصحية ودراسية في كيفية تأمين السكن المناسب لها ولأسرتها ونقل الأبناء إلى مدارس في مراحل دراسية مختلفة.
وتم توفير السكن الملائم لهم في حي النخيل، أحد أحياء شرق جدة، في عمارة فاخرة مكونة من سبع غرف، منها أربع غرف للنوم، وغرفتان بثلاثة أسرة وغرفة بسريرين وغرفة رئيسة وثلاثة حمامات.
وتم تصميم ديكور الشقة كما تريده السيدة المستفيدة وهي من اختار نوعية الأثاث وألوان الصوالين وأطقم الكنب وشاشات التلفاز وهما اثنان من نوع بلازما، وكذلك أسرة غرف النوم والأجهزة الكهربائية (من غسالة صحون وغسالة ملابس ونشافة مزدوجة) ومطبخ كامل، وتأمين مدخل الشقة، وذلك عقب إطلاق الجمعية فرصة (رعاية أسرة) عبر (منصة تبرع الوطنية) لدعم هذه الأسرة.
وتم تسليم الشقة يوم أمس الأحد بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد القادر تنكل وأعضاء من مجلس الإدارة (العمدة عبدالصمد والمهندس رياض وزنة وولاء خاطر -المديرة التنفيذية المكلفة) وحضور مدير منصة تبرع الوطنية صالح ناصر العمري وموظفات الجمعية.
وقال الدكتور عبدالقادر تنكل إن الجمعية ستواصل دعم الأسرة بشكل مستمر وتسجيلهم كأسرة مستفيدة ضمن الأسر المستفيدة المسجلين بالجمعية، والذين تشملهم مشروعات الجمعية وبرامجها المتكاملة، بالإضافة إلى التعاون مع الجمعيات الصحية لتأمين الرعاية الصحية لأفراد العائلة، وإشراك الأبناء ببرامج الرعاية الشاملة.
وعبّرت السيدة المستفيدة عن شكرها لحكومة خادم الحرمين الشريفين وللمتبرعين ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ولجمعية الإحسان لرعاية الإنسان على هذه الوقفة الإنسانية في مملكة الخير والإنسانية.
وقدم رئيس مجلس الإدارة شكره وشكر الجمعية لكل الجهات التي أسهمت في تحقيق حلم هذه الأسرة الكريمة في السكن في مسكن لائق مناسب لهم كما تقدم بالشكر لشركاء النجاح (منصة تبرع الوطنية وفريق الوسام التطوعي) الذين أسهموا في تأمين وتسليم الشقة. كما عبّر عن شكره للإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الجمعية الذين أسهموا في قصة النجاح وتحقيق الحلم.
ويأتي ذلك انطلاقًا من أهداف جمعية الإحسان لرعاية الإنسان في تقديم الرعاية الشاملة لكبار السن والأرامل والأسرة المتعففة.