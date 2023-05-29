"الإحسان لرعاية الإنسان" تتكفل بإيجار شقة وتأثيثها لأسرة سعودية متعففة بجدة

وقدم رئيس مجلس الإدارة شكره وشكر الجمعية لكل الجهات التي أسهمت في تحقيق حلم هذه الأسرة الكريمة في السكن في مسكن لائق مناسب لهم كما تقدم بالشكر لشركاء النجاح (منصة تبرع الوطنية وفريق الوسام التطوعي) الذين أسهموا في تأمين وتسليم الشقة. كما عبّر عن شكره للإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الجمعية الذين أسهموا في قصة النجاح وتحقيق الحلم.