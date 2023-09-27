وفاة جندي بحريني ثالث عقب إصابته في الهجوم الحوثي الغادر الإثنين الماضي

وأضاف العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدين الهجوم الغادر من بعض العناصر التابعة للحوثيين، باعتباره عملاً عدائياً غادراً في سياق الأعمال العدائية خلال الشهر الماضي باستهداف إحدى محطات توزيع الطاقة الكهربائية وأحد مراكز الشرطة بالمنطقة الحدودية، وإن مثل هذه الأعمال العدائية والاستفزازية المتكررة لا تنسجم مع الجهود الإيجابية التي يتم بذلها سعياً لإنهاء الأزمة والوصول لحل سياسي شامل، وتؤكّد قيادة القوات المشتركة للتحالف رفضها الاستفزازات المتكررة واحتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبيْن.