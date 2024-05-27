غرامة 50 ألف ريال لمن يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة مَن استقدمهم فور انتهاء تأشيرة الدخول

وفي التفاصيل، أكد حساب الأمن العام على "إكس" أن كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة مَن استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول تُطبق بحقه غرامة مالية، تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، والترحيل إن كان وافدًا.