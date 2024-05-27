غرامة 50 ألف ريال لمن يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة مَن استقدمهم فور انتهاء تأشيرة الدخول
أعلن الأمن العام تطبيق غرامة، تصل إلى 50.000 ريال، بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة مَن استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول.
وفي التفاصيل، أكد حساب الأمن العام على "إكس" أن كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة مَن استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول تُطبق بحقه غرامة مالية، تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، والترحيل إن كان وافدًا.
ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال على الرقمين 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق السعودية.
وأشار إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة، وذلك بدءًا من تاريخ 15 / 11 1445هـ حتى 15 / 12 / 1445 هـ، وأن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول لحاملها أداء فريضة الحج.