فيديو.. جرعة واحدة من الشبو حوّلته لقاتل.. التفاصيل الكاملة لجريمة "سائق السطحة" بالرياض

وكشفت الحلقة عن قصة الفتاة "أنوار" التي وقعت في مستنقع "الشبو"، وقالت والدتها إن ابنتها كانت قبل انحرافها ووقوعها في براثن المخدرات، تساعدها في مصروف البيت، وامتدحت أخلاقها، إلى أن تعرفت على شخص اسمه "سعود" يعمل معها في مجال عملها.. وكونها فتاة صغيرة انجرفت له، وبدأت معه بتعاطي المسكر، إلى أن اغتصبها، وبعد سجنه تَدمرت نفسية الفتاة، وتعرفت على فتيات أخريات، وبدأت في تعاطي مادة الشبو، ثم أصبحت تتغيب عن المنزل بالأسابيع والشهور إلى أن تَعرفت على شاب آخر مدمن، وتحولت إلى فتاة أخرى، وأصبحت تهدد أمها بالقتل حرقًا.