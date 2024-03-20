فيديو.. جرعة واحدة من الشبو حوّلته لقاتل.. التفاصيل الكاملة لجريمة "سائق السطحة" بالرياض
كشف قاتل "سائق السطحة" بالرياض من داخل سجن الملز، التفاصيل الكاملة لجريمته وسبب ارتكابه لها، وكيف قاده تعاطي الشبو لأول مرة إلى ارتكاب جريمة قتل.
وتفصيلًا، أكد القاتل لبرنامج "في الليوان" مع الإعلامي عبدلله المديفر، أنه في يوم الجريمة كان متعاطيًا لمادة "الشبو" المخدرة.
وقال: "قبيل ارتكاب الجريمة، تعطلت بي السيارة في الشارع وكنت بمفردي، واحتجت لتعبئتها بالبنزين، ومكثت في السيارة، وصادَفَ أثناء ذلك وقوف سيارة السطحة أمامي، فذهبت إلى قائدها لطلب المساعدة، وحينما اقتربت منه وألقيت عليه السلام، بادرني بالسب والشتم ودفعني، وبعدها اشتبكنا بالأيدي إلى أن حدثت الجريمة".
وأضاف: "أنا إنسان أتعاطى الحشيش؛ ولكن لأول مرة في ذلك اليوم تعاطيت مادة الشبو".
واستعرض برنامج "في الليوان" في حلقة استقصائية خاصة أمس، جهود الدولة في الحرب على المخدرات، والْتقى بالضحايا والمتهمين في أشهر القضايا التي هزت الرأي العام السعودي.
وكشفت الحلقة عن قصة الفتاة "أنوار" التي وقعت في مستنقع "الشبو"، وقالت والدتها إن ابنتها كانت قبل انحرافها ووقوعها في براثن المخدرات، تساعدها في مصروف البيت، وامتدحت أخلاقها، إلى أن تعرفت على شخص اسمه "سعود" يعمل معها في مجال عملها.. وكونها فتاة صغيرة انجرفت له، وبدأت معه بتعاطي المسكر، إلى أن اغتصبها، وبعد سجنه تَدمرت نفسية الفتاة، وتعرفت على فتيات أخريات، وبدأت في تعاطي مادة الشبو، ثم أصبحت تتغيب عن المنزل بالأسابيع والشهور إلى أن تَعرفت على شاب آخر مدمن، وتحولت إلى فتاة أخرى، وأصبحت تهدد أمها بالقتل حرقًا.
من جهته شدد الفريق محمد البسامي مدير الأمن العام، على أنه لا هوادة ولا تراخي في حملة الحرب على المخدرات؛ كاشفًا عن أرقام ضبطيات حملة "الحرب على المخدرات" المتمثلة في ضبط أكثر من طن ونصف من "شبو"، وأكثر من 76 مليون حبة أمفيتامين، و22 طن حشيش، و174 كيلو كوكايين، و900 ألف كيلو قات، و12 مليون حبة عقاقير غير مرخصة.
من جانبه، أوضح الدكتور يوسف الثبيتي متخصص الأدوية والسموم العصبية، أن المسلسلات مسؤولة عن 30% من حالات التعاطي الجديدة للكحوليات والتبغ.
وأشار "الثبيتي" إلى أن متعاطي "الشبو" يشعر بأن هناك حشرات تسير تحت جلده، ويؤدي لفقدان الأسنان.