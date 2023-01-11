"البيئة" توقّع مذكرة تفاهم مع محمية الملك عبدالعزيز الملكية

وترمي مذكرة التفاهم كذلك إلى التعاون في مجالات برامج الأرصاد، وحماية الحياة الفطرية والمراعي والغابات والمتنزهات والسياحة البيئية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والعلمي للهيئة في مجال المياه والزراعة، وإتمام الربط الإلكتروني لأنظمة المياه والزراعة، ومعالجة مشاريع الصرف الصحي، إلى جانب دعم برامج التنمية الريفية، وتنظيمات المناحل، وتوفير مصادر المياه في المحمية، وإصدار تصاريح حفر الآبار.