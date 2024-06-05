وزير الداخلية يرعى تخريج الدورة 65 من طلبة بكالوريوس العلوم الأمنية والدورة التأهيلية 53 للضباط الجامعيين

وألقى مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج كلمة خلال الحفل عبّر فيها عن شكره للأمير عبدالعزيز بن سعود على رعايته الكريمة للحفل، مبينًا أن الكلية وبدعم غير محدود من القيادة الرشيدة، ومتابعة وزير الداخلية تواصل مسيرتها في التدريب والتأهيل الأمني والعسكري وفق أحدث الأساليب والوسائل التعليمية والتدريبية في المجال الأمني.