محليات
"أمن المنشآت" تحتفي بتخريج 241 متدربًا من الدورات التأسيسية والتأهيلية
"العتيبي" يعبّر عن اعتزازه بالنتائج المتحققة في التدريب الميداني والتعليم النظري
احتفت قوات أمن المنشآت بتخريج "131" خريجًا من الدورة التأهيلية لأعمال ديوان وزارة الداخلية، و"40" خريجًا من الدورة التأهيليّة لأعمال قوّات أمن المنشآت، و"70" فردًا من دورة الفرد الأساسي الـ"7"، وذلك بحضور قائد قوات أمن المنشآت اللواء عبدالله بن سعد العتيبي، في معهد تدريب قوات أمن المنشآت بمنطقة الرياض.
جاء ذلك تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
وعبّر قائد قوات أمن المنشآت عن شكره للأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية؛ نظير ما تحظى به قوات أمن المنشآت من دعم غير محدود في مختلف المجالات.
وأعرب اللواء العتيبي عن اعتزازه بما تحقّق من نتائج في التدريب الميداني والتعليم النظري، الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية التي تهيّئ رجال الأمن للعمل في ميادين الشرف بكل مهنية واقتدار للمحافظة على أمن الوطن.