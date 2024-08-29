"أمن المنشآت" تحتفي بتخريج 241 متدربًا من الدورات التأسيسية والتأهيلية

احتفت قوات أمن المنشآت بتخريج "131" خريجًا من الدورة التأهيلية لأعمال ديوان وزارة الداخلية، و"40" خريجًا من الدورة التأهيليّة لأعمال قوّات أمن المنشآت، و"70" فردًا من دورة الفرد الأساسي الـ"7"، وذلك بحضور قائد قوات أمن المنشآت اللواء عبدالله بن سعد العتيبي، في معهد تدريب قوات أمن المنشآت بمنطقة الرياض.