فيصل بن فرحان يبحث مع "كاميرون" أهمية وقف إطلاق النار في غزة

عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في العاصمة البريطانية لندن، اليوم، اجتماعًا مع وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون، بحضور الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.