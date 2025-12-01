"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: أمطار وصواعق وضباب تؤثر على الرؤية فجر الثلاثاء

أما في المنطقة الشرقية، فقد شملت التنبيهات محافظات عديدة من بينها الجبيل، الدمام، الخبر، الظهران، القطيف، رأس تنورة، والعديد. وتبدأ الحالة من الساعة 02:00 صباح الثلاثاء وحتى 08:00 صباحًا، حيث يُتوقع تكوّن ضباب خفيف تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بين 3 إلى 5 كيلومترات.