"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: أمطار وصواعق وضباب تؤثر على الرؤية فجر الثلاثاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاتٍ جديدة تشمل خمس مناطق بالمملكة، تتنوع فيها الظواهر الجوية بين أمطار خفيفة وضباب تؤثر على مدى الرؤية الأفقية، وسط توقعات بهبوب رياح نشطة وصواعق رعدية في بعض المواقع. وتشمل التنبيهات محافظات متعددة، وتمتد من ساعات فجر اليوم الثلاثاء 2وحتى منتصف النهار في بعض المناطق.
في منطقة مكة المكرمة، شملت التنبيهات العاصمة المقدسة، الجموم، الكامل، الليث، بحرة، خليص، والشعيبة. وتستمر الحالة حتى الساعة 09:00 من صباح الثلاثاء، حيث تُشير التوقعات إلى استمرار هطول أمطار خفيفة يصحبها نشاط في الرياح، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مع احتمالية ارتفاع الأمواج وسماع صوت الرعد.
أما في المنطقة الشرقية، فقد شملت التنبيهات محافظات عديدة من بينها الجبيل، الدمام، الخبر، الظهران، القطيف، رأس تنورة، والعديد. وتبدأ الحالة من الساعة 02:00 صباح الثلاثاء وحتى 08:00 صباحًا، حيث يُتوقع تكوّن ضباب خفيف تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بين 3 إلى 5 كيلومترات.
وفي منطقة المدينة المنورة، تحديدًا محافظتي الرايس وينبع، يستمر تأثير الضباب الخفيف منذ الساعة 02:00 وحتى 08:00 صباح الثلاثاء، مع انخفاض ملحوظ في مدى الرؤية.
بينما في منطقة الحدود الشمالية، وتحديدًا محافظتي العويقيلة وعرعر، وكذلك محافظة رفحاء، فقد تضمن التنبيه هطول أمطار خفيفة، ورياح نشطة، وصواعق رعدية، مع بداية الحالة عند الساعة 01:00 فجراً واستمرارها حتى الساعة 14:00 ظهرًا.
كما شمل التنبيه منطقة الجوف، في محافظتي سكاكا ودومة الجندل، حيث توقعت الأرصاد هطول أمطار خفيفة، يصحبها نشاط في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مع احتمالية حدوث صواعق رعدية. وتبدأ الحالة عند الساعة 01:00 من فجر الثلاثاء وتستمر حتى الساعة 10:00 صباحًا.