"الحج": 90 % من الحجاج أنهوا رمي الجمرات ضمن خطط "التفويج" المرسومة

وشددت الوزارة على أن عملية التفويج سارت وفق الخطط المرسومة التي أعدت سابقًا بالتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة بالحج وحرصت الوزارة خلال التفويج، على سلامة الحجاج، وتوزيع الأفواج على محطات متعددة منها مواقف كدي ومواقف جبل الكعبة ومواقف ريع بخش ومواقف شعب عامر ومحطة النقل بساحة جرول وغيرها، كما لم تتلق الوزارة أي بلاغات عن وجود مشاكل في تفويج الحجاج بمنشأة الجمرات أو خلال توجههم إلى الحرم.