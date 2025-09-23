أمير الباحة: نحتفل بالذكرى الوطنية الغالية في ظل نهضة شاملة وتنمية متواصلة بطموحات عالية

رفع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة العربية السعودية.
وأكد أن هذه المناسبة الوطنية الغالية تُجسّد أسمى معاني الفخر والاعتزاز بذكرى توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – تحت راية واحدة، حيث أرسى دعائم العدل، وتحقق الأمن والرخاء، وسار على نهجه من بعده أبناؤه البررة، وصولًا إلى هذا العهد الزاهر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –.
وأشار إلى أن المملكة تشهد مسيرة نهضة شاملة وتنمية متواصلة بطموحات عالية، بفضل قيادة رشيدة وسواعد وطنية تسعى إلى أن يكون هذا الوطن في طليعة دول العالم تقدمًا وتنميةً ورخاءً، عبر مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أرست مرحلة جديدة من الإنجاز والتميز.
وأضاف الأمير حسام بن سعود أن منطقة الباحة، كغيرها من مناطق المملكة، تحظى بدعم كريم من القيادة الرشيدة لتعزيز التنمية الشاملة، والاستفادة من الممكنات والمقومات التي تتمتع بها، بما يحقق منجزات تنموية في مختلف القطاعات، تعزز جودة الحياة وتلبي تطلعات المواطنين، وتضع المنطقة في مكانة متقدمة في المجالات التنموية والاستثمارية والسياحية وغيرها.
وفي ختام تصريحه، دعا سموه المولى – عز وجل – أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ قيادتها الرشيدة وشعبها الوفي، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة أعوامًا عديدة ووطننا يزداد رفعة ومجدًا.