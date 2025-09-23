أمير الباحة: نحتفل بالذكرى الوطنية الغالية في ظل نهضة شاملة وتنمية متواصلة بطموحات عالية

وأضاف الأمير حسام بن سعود أن منطقة الباحة، كغيرها من مناطق المملكة، تحظى بدعم كريم من القيادة الرشيدة لتعزيز التنمية الشاملة، والاستفادة من الممكنات والمقومات التي تتمتع بها، بما يحقق منجزات تنموية في مختلف القطاعات، تعزز جودة الحياة وتلبي تطلعات المواطنين، وتضع المنطقة في مكانة متقدمة في المجالات التنموية والاستثمارية والسياحية وغيرها.