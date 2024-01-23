صديق للبيئة.. "كاوست" تُطَور غشاءً فائق الامتصاص يمكن استخدامه في التبريد

وأوضحت الدراسة أن مكيفات الهواء التقليدية تعتمد على التبريد القائم على الضاغط، وهي عملية تعمل عن طريق تحويل سائل التبريد من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، ثم العودة إلى الحالة السائلة مجددًا، وهي عملية كثيفة الاستهلاك للطاقة وضارة بالبيئة؛ فيما يستخدم الغشاء الذي طورته "كاوست"، طريقتين طبيعيتين للتبريد هما: التبريد التبخيري والتبريد الإشعاعي؛ والتبريد التبخيري يشابه في مفهومة وظيفة التعرق في جسم الإنسان؛ فعندما تشعر بالحرارة، تفرز الغدد العرقية تحت الجلد العرق، الذي يتبخر مع الوقت ويمتص الحرارة معه؛ مما يجعلك تشعر بالانتعاش؛ حيث يعمل هذا الغشاء المطور بشكل مشابه عن طريق امتصاص الرطوبة من الهواء وتحريرها ببطء طوال اليوم؛ مما يشكل نسيمًا منعشًا؛ أما التبريد الإشعاعي، فيعمل الغشاء خلاله كدرع يعكس أشعة الشمس بعيدًا عن المباني، ويمنعها من السخونة، ويعمل أيضًا على إطلاق الحرارة من جديد إلى الفضاء ليلًا وبشكل فعال.