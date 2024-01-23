لهذه الأسباب والاعتبارات الأخلاقية تمنع السعودية الاستنساخ البشري!!

وافقت المملكة العربية السعودية على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، الذي تمنع بنوده النقل النووي والتشطير الجيني، ونقل الحمض النووي للخلايا الجنسية.
ومن التدابير التشريعية التي تتخذها السعودية -وفقًا للاتفاقية العربية- منع إجراء عمليات الاستنساخ البشري، أو القيام بنقل الحمض النووي (DNA) للخلية الجسمية بقصد توليد كائن بشري حي في أي مرحلة من مراحل التطور البدني؛ لجعله متطابقًا جينيًّا مع كائن بشري آخر.. وتمنع الاستنساخ البشري لأغراض التناسل أو لأغراض بحثية أو تجريبية بهذا الشأن. ويُمنع استنساخ الأعضاء أو الأنسجة أو أجزائهما بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب. كما تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية لمنع استيراد مواد كيميائية أو عضوية أو معدات أو آلات أو أدوات بقصد استعمالها في الاستنساخ البشري، ومنع إنشاء أو إعداد أو تجهيز مختبر أو منشأة لأغراض القيام بعمليات الاستنساخ البشري.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز مسيرة التطور الحضاري والعلمي للمملكة، التي تحرص من خلالها على التحكم الذكي في التقدم التكنولوجي؛ لضمان توازنه مع القيم والأخلاق الإنسانية، وإدراكها خطورة الاستنساخ البشري وما ينتج عنه من سوء استخدام علم الأحياء والطب، الذي قد يؤدي إلى أعمال تهدد كرامة الإنسان؛ ما يستوجب الوقاية من هذه الجريمة ومكافحتها.
* ما هو الاستنساخ البشري؟! الاستنساخ البشري: هو توليد كائن بشري حي أو أكثر، ولكل منها نسخة إرثية من الآخر بغير لقاء بين حيوان منوي ذكري وبويضة أنثوية، وذلك باستخدام أسلوب النقل النووي أو التشطير الجنيني أو أي أسلوب آخر يؤدي إلى ذلك.
* النقل النووي: هو عملية نقل نواة من خلية جسمية بالغة إلى بويضة منزوعة النواة، ودمجهما لتتكاثر الخلية الناتجة بقصد تكوين كائن بشري حي.
* التشطير الجنيني: عملية تسبق الفصل الاصطناعي لخلايا بويضة مخصبة بالنقل النووي في مرحلة تسبق تمايز الأنسجة والأعضاء لتوليد توائم متماثلة.
* نقل الحمض النووي للخلايا الجنسية: إدخال المادة النووية في الخلية الجنسية التي أزيلت منها المادة النووية أو أوقف نشاطها.
* الخلية الجسمية: خلية تحتوي على مجموعة من الصبغيات ذاتها كاملة (46 كروموسومًا).
* كائن بشري حي: كل إنسان حي موجود في أي مرحلة من مراحل التطور البدني يحتوي على مجموعة الصبغيات كاملة.
* الضحية: هو كل شخص استُخدمت مادته الجنينية أو خليته البويضية دون إرادته لارتكاب جرم نقل الحمض النووي للخلايا الجنسية. والكائن الحي المستنسخ من جراء ارتكاب الجرم.
* كائن بشري (مستنسخ): هو الكائن الذي يتولد نتيجة نقل النواة من خلية جسدية إلى بويضة منزوعة النواة، وتتكاثر الخلية الناتجة؛ لتصبح نسخة إرثية متطابقة لصاحب الخلية الجسدية.