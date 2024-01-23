لهذه الأسباب والاعتبارات الأخلاقية تمنع السعودية الاستنساخ البشري!!

ومن التدابير التشريعية التي تتخذها السعودية -وفقًا للاتفاقية العربية- منع إجراء عمليات الاستنساخ البشري، أو القيام بنقل الحمض النووي (DNA) للخلية الجسمية بقصد توليد كائن بشري حي في أي مرحلة من مراحل التطور البدني؛ لجعله متطابقًا جينيًّا مع كائن بشري آخر.. وتمنع الاستنساخ البشري لأغراض التناسل أو لأغراض بحثية أو تجريبية بهذا الشأن. ويُمنع استنساخ الأعضاء أو الأنسجة أو أجزائهما بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب. كما تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية لمنع استيراد مواد كيميائية أو عضوية أو معدات أو آلات أو أدوات بقصد استعمالها في الاستنساخ البشري، ومنع إنشاء أو إعداد أو تجهيز مختبر أو منشأة لأغراض القيام بعمليات الاستنساخ البشري.