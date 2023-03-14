البحث متواصل عن فتاتين.. انتشال جثتين وإنقاذ الأب في حادثة "أبو حتارة" بمشلحة صبيا

وذكر مواطنون أنه ليس لديهم طريق آخر إلا أن يسلكوا الوادي "ومع هطول الأمطار نُحتجز بالساعات على ضفاف الوادي، فلا نستطيع الوصول لمنازلنا، أو الخروج من قريتنا، ومرات نُفاجَأ بمن يقتحم السيل، وتكون نهايته مأساوية. وهناك مرضى، لا يستطيعون الخروج، كالمواطن الذي توفي وهو يراقب الإسعاف في الضفة الأخرى عاجزًا عن الوصول له".