محليات

البحث متواصل عن فتاتين.. انتشال جثتين وإنقاذ الأب في حادثة "أبو حتارة" بمشلحة صبيا

المآسي تتكرر والمطالبات لم تجد حلاً.. والسيول تكتب قصصًا من الألم والحسرة
سيول وادي أبو حتارة تجرف مركبة العائلة المنكوبة
سيول وادي أبو حتارة تجرف مركبة العائلة المنكوبة
محمد المواسي

فُجع أبناء قرية مشلحة التابعة لمحافظة صبيا بجازان أمس بفقد أربعة أطفال من عائلة واحدة بعد أن جرفت السيول مركبتهم التي كانت تقلهم، ويقودها والدهم الناجي الوحيد من الحادثة، بعد أن تم انتشال جثة طفل وطفلة، ويتواصل البحث عن طفلتين مفقودتين في السيول.

وسيول "وادي أبو حتارة" تعيد قصصًا من الألم والحسرة والفقد، يتجرعها أهالي قرى مشلحة منذ أكثر من ١٥ عامًا، وتتزامن مع مطالباتهم طيلة هذه الفترة بتوفير طريق آمن لقريتهم؛ للوصول لمنازلهم عند جريان السيول.

وذكر مواطنون أنه ليس لديهم طريق آخر إلا أن يسلكوا الوادي "ومع هطول الأمطار نُحتجز بالساعات على ضفاف الوادي، فلا نستطيع الوصول لمنازلنا، أو الخروج من قريتنا، ومرات نُفاجَأ بمن يقتحم السيل، وتكون نهايته مأساوية. وهناك مرضى، لا يستطيعون الخروج، كالمواطن الذي توفي وهو يراقب الإسعاف في الضفة الأخرى عاجزًا عن الوصول له".

وأشاروا إلى أنه في الجهة المقابلة هناك طريق آخر، لكنه بظروف هذا الطريق نفسه، بل أسوأ أحيانًا.

جازان
محافظة صبيا
هطول الأمطار
السيول
وادي أبو حتارة

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org