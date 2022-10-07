"الأمن البيئي" يضبط 16 مخالفاً لدخولهم مناطق محمية دون تصريح

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (16) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لدخولهم منطقة محمية دون تصريح والصيد في أماكن محظورة في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، بحوزتهم (6) بنادق رش من نوع (شوزن)، و(11)بندقية هوائية، و(4,870) ذخيرة، و(74) طيرًا مصيدًا، وتم تحريز المضبوطات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.