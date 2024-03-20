"ندلب" يطلق حملة "عصب الحياة" لرفع الوعي بأهمية الخدمات اللوجستية

أطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، حملة توعوية بعنوان "#عصب_الحياة"، التي تسلط الضوء على الدور الحيوي الذي تؤديه الخدمات اللوجستية في تعزيز جودة الحياة ورفاهية المجتمع، وإسهامها في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط ثلاث قارات ببعضها، من خلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي الفريد الذي تمتلكه المملكة.