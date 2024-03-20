"ندلب" يطلق حملة "عصب الحياة" لرفع الوعي بأهمية الخدمات اللوجستية
أطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، حملة توعوية بعنوان "#عصب_الحياة"، التي تسلط الضوء على الدور الحيوي الذي تؤديه الخدمات اللوجستية في تعزيز جودة الحياة ورفاهية المجتمع، وإسهامها في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط ثلاث قارات ببعضها، من خلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي الفريد الذي تمتلكه المملكة.
وتهدف الحملة إلى رفع الوعي بأهمية الخدمات اللوجستية وتأثيرها المباشر على الحياة اليومية والمجتمع بأسره، مع تبسيط المفاهيم اللوجستية وشرح مراحل العمليات اللوجستية بطريقة مفصلة ومبسطة، كما تسعى لتوضيح المصطلحات الأساسية في مجال الخدمات اللوجستية لضمان وصول شريحة كبرى من المتلقين إلى فهم أعمق للدور الذي تؤديه هذه الخدمات في تحسين جودة الحياة وتنويع الاقتصاد.
وتُبرز الحملة مدى الارتباط الوثيق بين الخدمات اللوجستية والقطاعات الأخرى، كالنقل، والصحة، والصناعة، والإغاثة في حالات الكوارث، حيث توضح كيف تشكل اللوجستيات العمود الفقري لهذه القطاعات، مساهمة بذلك في تعزيز كفاءة وفعالية توزيع البضائع والخدمات، وضمان وصول الموارد الطبية بكفاءة، ودعم سلاسل الإمداد والإنتاج الصناعي، بالإضافة إلى تسهيل توصيل المساعدات الإغاثية بشكل فعال.
يُذكر أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية انطلق في مطلع عام 2019، إيمانًا من القيادة بأهمية قطاعات البرنامج الأربعة (الطاقة، والتعدين، والصناعة، والخدمات اللوجستية) وتكاملها لتحقيق قيمة مضافة وتعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة.