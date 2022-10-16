"الميموني" أول متخصص بصريات بالمملكة يطبق تقنية الواقع الافتراضي عن أهم الأمراض

وأوضح الميموني لـ"سبق" أن تقنية الواقع الافتراضي تساعد على محاكاة تواجدك في قلب الحدث في أماكن مختلفة وتجارب مختلفة، تقنية تستخدم في الطب كوسيلة تعليمية وترفيه في الألعاب الإلكترونية، مشيراً أن تطبيق هذه التقنية تم في وزارة الصحة في عيادات اللقاحات للأطفال كوسيلة ترفيهية ومسلية لتحفيز الأطفال للذهاب للمستشفى وتقبل العلاج، وتغني عن ما هو معمول به حاليًا من تثقيف باستخدام المطويات والكتيبات الورقية، مما يساهم في الحفاظ على البيئة، واعتبرها مفيدة في تبسيط الفكرة لبعض الأمراض وطريقة شرحها لفئات وشرائح المجتمع، خاصةً في مجال العيون.