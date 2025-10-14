103 مدارس من المدينة المنورة تُحقّق "التميّز المدرسي"

وهنأ مدير الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم المدارس الحاصلة على مستوى التميز المدرسي في الملتقى الوطني للتميّز المدرسي 2025، مثمنًا جهود مديري ومديرات المدارس ومنسوبيها، منوهًا بما بذلوه من عطاءٍ مُخلص، أسهم في تحقيق هذا التميّز المُستحق، وجهود أولياء الأمور والطلاب لدعمهم هذا التميّز، داعيًا إلى مواصلة العمل بروح الفريق لتحقيق المزيد من المنجزات النوعية في مسيرة التعليم بالمدينة المنورة.