"الحجرف" ينوه بدعم الكويت للجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار باليمن

وهنأ معالي الأمين لمجلس التعاون السفير الحجرف باعتماده سفيراً جديداً لدولة الكويت لدى جمهورية اليمنية، متمنيًا له التوفيق والسداد، مؤكداً على مواقف دول مجلس التعاون الثابت في دعم ومساندة الجهود لإنهاء الأزمة في اليمن والحفاظ على وحدته وتحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوعه لينعم الشعب اليمني الشقيق بالرخاء والتنمية والسلام.