"أمن الطرق" لمستخدمي "طريق جرب وراخ" بالباحة: احذروا السيول المنقولة من وادي كرا

وأكدت القوات الخاصة لأمن الطرق على أهمية توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة، وتجنب عبور الأودية أو المناطق المنخفضة التي قد تكون عرضة للسيول. كما دعت السائقين إلى التأكد من حالة الطريق قبل الشروع في الرحلة، والتواصل مع الجهات المعنية للحصول على أي تحديثات حول حالة الطقس أو الطرق.