"أمن الطرق" لمستخدمي "طريق جرب وراخ" بالباحة: احذروا السيول المنقولة من وادي كرا

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق تحذيراً لمستخدمي طريق جرب وراخ في منطقة الباحة، تنبه فيه إلى وجود سيول منقولة من وادي كرا.
ويأتي هذا التحذير في إطار الجهود المبذولة من قبل السلطات لضمان سلامة المواطنين والمقيمين خلال الأحوال الجوية غير المستقرة التي تشهدها المنطقة.
وأكدت القوات الخاصة لأمن الطرق على أهمية توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة، وتجنب عبور الأودية أو المناطق المنخفضة التي قد تكون عرضة للسيول. كما دعت السائقين إلى التأكد من حالة الطريق قبل الشروع في الرحلة، والتواصل مع الجهات المعنية للحصول على أي تحديثات حول حالة الطقس أو الطرق.
ويؤدي هذا النوع من التحذيرات دوراً حيوياً في منع الحوادث وتقليل الخسائر البشرية والمادية، خاصة في المناطق الجبلية التي تكون أكثر عرضة لمخاطر السيول والفيضانات.